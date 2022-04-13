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    С 1 июля запустят систему «Сергек» в Семее

    13 Апреля 2022, 20:47

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее с 1 июля запустят систему «Сергек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Аким ВКО Даниал Ахметов провел рабочее совещание в Семее. В рамках встречи главе региона сообщили, что работа по запуску системы «Сергек» в Семее начнется в середине лета. Руководитель ТОО «Көркем Телеком», автор проекта «Сергек» Асет Ахметов отметил, что запуск системы планируется в Семее с 1 июля.

    «В июне планируем завершить большую часть работ: это и уличные комплексы, и дорожные комплексы, и камеры общего видеонаблюдения. Установленные комплексы уже работают. На сегодня у нас уже установлено 12 дорожных комплексов. Ведутся работы по ремонту помещений под сервер и центр обработки данных. Установлено 74 камеры общего видеонаблюдения в тех местах, которые наиболее критичны. Все работы ведутся согласно графику. Уже началась опытная эксплуатация, которая позволяет на сто процентов пользоваться всеми программами обеспечения», – сообщил Асет Ахметов.

    Согласно проекту, в городе будет функционировать 1551 камера на 40 перекрестках и 74 линейных участках, 776 камер и 687 камер общего видеонаблюдения. До 88 камер объектов образования будут интегрированы с системой.

    Определено место расположения ситуационного центра. Акиматом города совместно с Управлением полиции города Семея получены и подписаны соглашения жильцов, владельцев развлекательных учреждений. Частным партнером подписан меморандум с АО «ГЧП по ВКО» по беспрепятственному доступу к линиям электропередачи уличного освещения на момент монтажа оборудования. Подписан договор с АО «ОЭСК» на подачу необходимой электропередачи с получением технических условий.

    Глава региона, выслушав доклад, заметил эффективность реализации проекта, также отметив важность интеграции «Сергек» с программой автобусных маршрутов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Акимат Безопасность Дороги
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