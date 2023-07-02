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    С 1 июля вступили в силу новые предельные оптовые цены на сжиженный газ

    2 Июля 2023, 01:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики РК ежегодно с 1 июля устанавливает оптовые цены на сжиженный нефтяной газ для заводов-производителей, передает МИА «Казинформ».

    При установленной предельной оптовой цене 33 600 тенге/тонна (без учета НДС) себестоимость производства сжиженного нефтяного газа в зависимости от завода составляет 42 000-72 000 тенге/тонна.

    Необходимо отметить, что в 2022 году производство сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизилось на 400 000 тонн или 10% по сравнению с 2021 годом.

    За аналогичный период потребление сжиженного газа в Казахстане выросло на 400 000 тонн и составило 1,8 млн. тонн.

    Одной из основных причин снижения производства является отсутствие инвестиционной привлекательности. Заводы-производители реализуют сжиженный нефтяной газ ниже себестоимости.

    В целях покрытия потребности населения и стимулирования производства данного продукта, приказом Министра энергетики РК «Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж» предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа от заводов-производителей увеличена с 33 600 до 40 320 тенге/тонна без НДС.

    При этом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ увеличены на 4-6 тенге/литр в зависимости от региона.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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