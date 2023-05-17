Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    С 1 июля будет внедрен механизм централизованной закупки электроэнергии

    17 Мая 2023, 17:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 июля будет внедрен механизм централизованной купли-продажи электроэнергии на базе единого покупателя. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уполномоченный государственный орган совместно с рынком и иными заинтересованными лицами прорабатывает вопрос о пересмотре механизма укрупнения энергоснабжающих организаций, в том числе внедрения механизма лицензирования деятельности по передаче электроэнергии. Кроме того, в целях исключения спекулятивных операций и сокращения непроизводительных посредников при купле-продаже электроэнергии с 1 июля 2023 года будет внедрен механизм централизованной купли-продажи электроэнергии на базе единого покупателя», — написал Роман Скляр в ответе на депутатский запрос.

    По словам вице-премьера, с 2017 года количество предприятий теплоснабжения в стране сократилось со 162 до 145.

    «В рамках перехода на новую тарифную политику планируется привлечение инвестиций в размере более 400 млрд тенге ежегодно, отдавая приоритет предприятиям, дающим тепло и имеющим высокий коэффициент износа. В целях сокращения количества энергоснабжающих организаций в 2017 году в законодательство внесены дополнительные требования к деятельности энергоснабжающих организаций, в случае несоответствия, которым установлен компенсационный тариф для этих организаций. Благодаря принятым мерам количество энергоотдающих организаций сократилось со 162 (в 2017 году) до 145 (в 2022 году)», — добавил Роман Скляр.

    Ранее сообщалось, что по поручению Главы государства Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработана Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Энергетика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как будут бороться с дефицитом электричества в Казахстане
    Партия Amanat будет бороться за прозрачность тарифов - депутат Бауржан Смагулов
    Популярное
    1 Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
    2 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    3 Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
    4 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    5 Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
    Новости партнеров