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    С 1 февраля Казахстан и Россия взаимно признают коды маркировки обуви

    1 Февраля 2022, 18:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 февраля 2022 года вступает в силу реализованная временная схема взаимного признания кодов маркировки между РК и РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оператора маркировки в Казахстане.

    Это означает, что казахстанские импортеры обуви российского производства смогут закупить продукцию, промаркированную в РФ, и при этом не маркировать ее повторно перед ввозом в РК. Аналогично схема будет действовать и на обувь из РК, поставляемую в РФ.

    С апреля 2022 года планируется достигнуть взаимного признания кодов маркировки обувных товаров Казахстана, России и Беларуси.

    Для удобства рынка сторонами достигнуто соглашение о временной схеме признания кодов маркировки между РК и РФ, операторы маркировки постоянно проводят работу по налаживанию обмена данных. Полная инструкция размещена на сайте markirovka.kz.

    Напомним, в Казахстане обязательная цифровая маркировка и прослеживаемость обувных товаров введена с 1 ноября 2021 года. В России обувь в обязательном порядке маркируется с 1 июля 2020 года, а в Беларуси — с 1 ноября 2021 года.

    Для консультаций по вопросам цифровой маркировки товаров работает круглосуточная бесплатная «горячая линия» - 8 800 080 65 65.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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