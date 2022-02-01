С 1 февраля Казахстан и Россия взаимно признают коды маркировки обуви

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 февраля 2022 года вступает в силу реализованная временная схема взаимного признания кодов маркировки между РК и РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оператора маркировки в Казахстане.

Это означает, что казахстанские импортеры обуви российского производства смогут закупить продукцию, промаркированную в РФ, и при этом не маркировать ее повторно перед ввозом в РК. Аналогично схема будет действовать и на обувь из РК, поставляемую в РФ.

С апреля 2022 года планируется достигнуть взаимного признания кодов маркировки обувных товаров Казахстана, России и Беларуси.

Для удобства рынка сторонами достигнуто соглашение о временной схеме признания кодов маркировки между РК и РФ, операторы маркировки постоянно проводят работу по налаживанию обмена данных. Полная инструкция размещена на сайте markirovka.kz.

Напомним, в Казахстане обязательная цифровая маркировка и прослеживаемость обувных товаров введена с 1 ноября 2021 года. В России обувь в обязательном порядке маркируется с 1 июля 2020 года, а в Беларуси — с 1 ноября 2021 года.

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