С 1 февраля Алматы полностью переходит на цифровое эфирное телевидение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 февраля 2021 года состоится мероприятие по переходу на цифровое эфирное телевидение в Алматы на телебашне «Коктобе». В регионе завершилась реализация государственного проекта по внедрению цифрового эфирного телевещания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время телебашня «Кок-Тобе» является одним из важных объектов, участвующих в процессе перевода телевизионного вещания в стране на цифровой формат. Здесь находится Центр управления и мониторинга сети телерадиовещания, контролирующий узлы цифрового вещания по всему Казахстану.

Впервые в Алматы наряду еще с 4 городами Казахстана цифровое эфирное телевидение заработало в 2012 году. 3 июля в рамках телемоста, посвященного Дню индустриализации, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев дал старт цифровому телевидению нового поколения. С тех пор аналоговое вещание работало параллельно с передовыми технологиями. Согласно приказу Министерства информации и общественного развития РК по поэтапному переходу на цифровое эфирное телевидение, 1 февраля 2021 года переход на ЦЭТВ должен осуществиться в Алматы и Северо-Казахстанской области.

В ходе реализации проекта по поэтапному внедрению с дальнейшим развитием цифрового эфирного телевещания в Алматы и Алматинской области было введено эксплуатацию 90 цифровых радиотелевизионных станций. Данное количество РТС позволило охватить цифровым эфирным телевещанием 736 населенных пунктов, а это 99% жителей города и области. Таким образом, более 3,8 миллионов казахстанцев получили доступ к бесплатному, качественному ТВ.

Уже ряд областей перешли на цифровое телевидение, отключение аналогового вещания осуществлено в Мангыстауской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской областях и в г.Шымкент. На сегодняшний день по всей республике введено в эксплуатацию 546 радиотелевизионных станций, данное количество РТС позволяет охватить цифровым эфирным телевещанием 91% населения страны.

Как отметил директор Алматинской областной дирекции телерадиовещания АО «Казтелерадио» Кайсар Раздыков, 1 февраля вместе с Алматы перейдет на цифровое эфирное телевидение Северо-Казахстанская область. Также добавим, что до 1 декабря текущего года завершится реализация проекта в Нур-Султане и Карагандинской области.

Завершение проекта по внедрению цифрового эфирного телевещания планируется по всей стране в 2022 году.