С 1 апреля заработают новые требования к банкам по выдаче кредитов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В целях обеспечения возможности получения заемщиком полной информации об основных условиях кредита до заключения договора банковского займа введены дополнительные требования к порядку заключения договора банковского займа, которые вступят в действие с 1 апреля 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указанным порядком в целях совершенствования прозрачности условий банковских договоров с 1 апреля 2020 года предусмотрена утвержденная форма памятки для заемщика - физического лица, которая будет предоставляться заемщику в период преддоговорной работы банка с потенциальными клиентами с информацией об условиях кредита, ответственности заемщика» - сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Итак, с 1 апреля 2020 года надо обращать внимание на памятку для заемщиков. Заемщику еще до заключения договора банковского займа должна предоставляться памятка по новой установленной форме. Помимо информирования об условиях займа в этом конкретном банке, она позволит сравнивать их с условиями займов других банков. То есть, можно пройтись по банкам, собрать памятки и в спокойной обстановке их оценить, сравнить и выбрать наиболее подходящие условия и банк.

Новая форма памятки должна содержать: сумму и валюту займа; срок займа; количество платежей; вид ставки вознаграждения (фиксированная или плавающая), размер ставки вознаграждения в годовых процентах либо в фиксированной сумме; размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении; наименование и размеры комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа;

Кроме того, общую сумму к погашению; итоговую сумму вознаграждения; размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения; иные виды штрафов, пени согласно условиям договора банковского займа (в том числе за нецелевое использование займа, несвоевременное оформление договоров страхования и так далее); необходимость заключения договора страхования и сроки его пролонгации; контактные данные банка (номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта банка).

К договору банковского займа должен прилагаться титульный лист. Его формат также един для всех банков. Текст договора будет излагаться после титульного листа. В случае изменения условий займа банк обязан будет предоставить заемщику новый титульный лист.

Титульный лист должен содержать: сумму и срок займа; размер ставки вознаграждения; размер годовой эффективной ставки вознаграждения; метод и способ погашения; при наличии в договоре права заемщика на частичное или полное досрочное погашение основного долга – информацию о необходимости заемщика для реализации данного права обратиться в банк с соответствующим заявлением; размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по договору; информацию о праве заемщика представить в банк письменное заявление, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах)

График погашения займа и титульный лист будут предоставляться заемщику при предоставлении очередной части займа в рамках кредитной линии, выданного на основании договора банковского займа или заявления клиента.

Что касается займов (траншей), выданных в рамках соглашения об открытии кредитной линии, заемщику способом, предусмотренным договором, будет предоставляться информация о сумме полученного займа (займов), размере ставок вознаграждения; сроках погашения займа (займов), датах платежей, наименовании и размерах комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа (при наличии).

Из чего следует, что заемщикам при заключении договора банковского займа, в том числе до его подписания, с 1 апреля 2020 года будет предоставляться подробная информация об условиях займа.

В рамках защиты прав заемщиков - физических лиц дополнительно установлено ограничение на заключение банками договоров банковского займа с отсылочными нормами на внутренние документы банка, которые могут изменяться в период срока действия договора в одностороннем порядке и которые, как правило, недоступны заемщикам.

«Данное ограничение направлено на устранение ранее существовавшей проблемы, когда банки изменяли в своих внутренних документах условия, связанные с выдачей или обслуживанием банковского займа, а заемщики не имели возможность ознакомиться с ними. Теперь с 1 января 2020 года банки при изменении любых условий по займу во внутренних банковских документах должны ознакомить клиента, отразив их в соответствующих договорах с клиентом», - сообщили в Агентстве.



