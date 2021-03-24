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    С 1 апреля вводятся ограничения на массовые мероприятия в Узбекистане

    24 Марта 2021, 11:44

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, с 1 апреля вводятся карантинные ограничения при проведении массовых мероприятий, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом РУз для предотвращения обострения эпидемиологической ситуации в стране одобрила введение ряда новых карантинных мер.

    Согласно документу, с 1 апреля на свадьбах и в других семейных торжествах количество участников не должно превышать 100 человек. Участники обязаны соблюдать все карантинные правила.

    Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 50% от вместимости помещений. Все зрители должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, а на входе у них должны проверять температуру.

    В концертных залах запретят деятельность торговых точек, кроме тех, где продают маски и антисептики. В местах продажи билетов должны висеть осведомительные плакаты с надписью: «Посещайте, только если здоровы». Администраторы будут ответственными за соблюдение карантинных правил.

    Напомним, 15 марта в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице Узбекистана специальный штаб под руководством хокима Ташкента, принял решение об ужесточении карантинного режима в ТРЦ, на рынках, общественном транспорте, в ВУЗах и школах.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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