Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    С 1 апреля процессуальные решения по убийствам будут принимать прокуроры

    29 Марта 2021, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О запуске нового пилотного проекта в рамках внедрения трехзвенной модели правосудия рассказал начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях перехода на полноценную трехзвенную модель, с 1 апреля года Генеральной прокуратурой и МВД планируется совместная реализация пилотного проекта по принятию прокурорами ключевых процессуальных решений по делам об убийствах», - сказал Санжар Адилов на брифинге в МВД.

    Он подчеркнул, что внедрение трехзвенной модели является новым импульсом в развитии уголовного процесса и направлен прежде всего на защиту прав граждан.

    Ранее, С. Адилов рассказал о результатах внедрения трехзвенной модели правосудия. По его словам, с начала года в 3 раза снизились факты нарушения конституционных прав граждан почти на 64 % (с 39 до 14), направления уголовных дел на дополнительное расследование на 30 % (со 190 до 135) и нарушения сроков расследования на 73 % (с 3 000 до 800).

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков