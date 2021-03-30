НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля начинается прием документов детей в первый класс в Казахстане. Школа принимает шестилетних детей и детей, которым в текущем календарном году исполнится 6 лет. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что дети, которым исполняется полных 6 лет по состоянию на 1 сентября, принимаются все. А дети, которым нет полных 6 лет (которым 6 исполнится после 1 сентября текущего года), принимаются только по желанию родителей или других законных представителей», - пояснила Шолпан Каринова.

Документы в школу подаются в электронной форме через веб-портал «электронного правительства».

«По правилам приема в 1 класс сначала зачисляются три претендента, подавшие заявление по территориальному обслуживанию школы (по месту регистрации), затем зачисляется один претендент из другой территории», - отметила вице-министр.

Организация образования не вправе требовать документы, не указанные в перечне обязательных для сдачи документов (приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 564).

Родители сдают в электронном формате заявление, свидетельство о рождении, медицинский паспорт ребенка и медицинскую справку по форме N 063/у, 2 фото, напомнила она.

«Все школы, кроме лицеев и гимназий, принимают детей без вступительных экзаменов. В 2021-2022 учебном году контингент первоклассников по республике прогнозируется в количестве более 340 тысяч детей», - сообщила Шолпан Каринова.