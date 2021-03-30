РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:28, 30 Март 2021 | GMT +6

    С 1 апреля начинается прием документов детей в первый класс

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля начинается прием документов детей в первый класс в Казахстане. Школа принимает шестилетних детей и детей, которым в текущем календарном году исполнится 6 лет. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает МИА «Казинформ».

    «Необходимо отметить, что дети, которым исполняется полных 6 лет по состоянию на 1 сентября, принимаются все. А дети, которым нет полных 6 лет (которым 6 исполнится после 1 сентября текущего года), принимаются только по желанию родителей или других законных представителей», - пояснила Шолпан Каринова.

    Документы в школу подаются в электронной форме через веб-портал «электронного правительства».

    «По правилам приема в 1 класс сначала зачисляются три претендента, подавшие заявление по территориальному обслуживанию школы (по месту регистрации), затем зачисляется один претендент из другой территории», - отметила вице-министр.

    Организация образования не вправе требовать документы, не указанные в перечне обязательных для сдачи документов (приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 564).

    Родители сдают в электронном формате заявление, свидетельство о рождении, медицинский паспорт ребенка и медицинскую справку по форме N 063/у, 2 фото, напомнила она.

    «Все школы, кроме лицеев и гимназий, принимают детей без вступительных экзаменов. В 2021-2022 учебном году контингент первоклассников по республике прогнозируется в количестве более 340 тысяч детей», - сообщила Шолпан Каринова.

    Теги:
    Образование МОН Главная Общество
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!