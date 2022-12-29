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    Рюкзак с пятью тысячами долларов пытались похитить у жителя Астаны

    29 Декабря 2022, 00:09

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемых в грабеже в столице задержали на республиканской трассе жамбылские полицейские. Задержанные были вооружены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 26 декабря в управление полиции района Сарыарка города Астаны с заявлением о разбойном нападении обратился 23-летний астанчанин. Мужчина сообщил, что неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения и пытались открыто похитить рюкзак с пятью тысячами долларов внутри, а после скрылись в неизвестном направлении.

    По данному факту было начато досудебное расследование по статье 24 части третьей – 191 части второй Уголовного Кодекса Республики Казахстан (грабеж).

    27 декабря на трассе в Жамбылской области сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции Жамбылской области получили ориентировку с указанием автотранспорта подозреваемых – «Daewoo Lacetti». Автомобиль двигался со стороны Карагандинской области в направлении Туркестанской области.

    «При несении службы около 12:00 часов дня на 424 километре автодороги Алматы – Екатеринбург сотрудники 4-го взвода батальона патрульной полиции ДП заметили указанную автомашину и приняли меры для ее остановки и задержания подозреваемых. При осмотре транспортного средства в бардачке было обнаружено незарегистрированное оружие», - пояснили в ведомстве.

    На место задержания незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа Мойынкумского районного отдела полиции ДП Жамбылской области.

    В настоящее время сотрудниками следственного отдела полиции Мойынкумского района переданы собранные материалы в управление полиции района Сарыарка города Астаны, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Астана Жамбылская область Происшествия Транспорт МВД РК
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