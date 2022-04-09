Рынок жилья в Казахстане продолжает штормить на фоне курсовых колебаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На казахстанском рынке жилья в последнее время наблюдается повышение цен на желанные квадратные метры, рынок продолжает штормить, теперь уже и на фоне курсовых колебаний. Наблюдается рост количества сделок купли-продажи недвижимости. Как отмечает советник президента Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко, в условиях нестабильности финансового рынка люди вкладывают деньги в недвижимость для сохранения своих активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным популярного в Казахстане портала Krisha.kz, рынок жилья Казахстана продолжает штормить, теперь на фоне курсовых колебаний. В марте средние цены предложений на вторичку выросли на 3 %.

Максимальный рост произошёл в Павлодаре (+4,6 %), Семее (+4,3 %) и Кызылорде (+3,7 %). Алматы в марте занял 7-е место по росту цен — квадрат подорожал на 2,7 %. Актуальная стоимость — 635 920 тенге. В Караганде, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Шымкенте и Костанае индекс вырос в пределах 2-2,3 %. В Нур-Султане — на 1,8 %.

«Ситуация марта показала, что граждане продолжают стремиться к покупке недвижимости - общее количество сделок по сравнению с февралем увеличилось на 45,6%, что немало»,- отметила в беседе с корреспондентом агентства Нина Лукьяненко.

По ее словам, это вызвано еще и тем, что казахстанцы в условиях нестабильности на финансовом рынке пытаются таким образом сохранить свои денежные средства.

«Все прекрасно понимают, что когда цены на все растут, это говорит о том, что тенге дешевеет, и покупательская способность его падает - люди ищут возможность сохранения своих активов в недвижимость. Как показывает многолетняя практика, именно это дает такие возможности. Финансовые рынки в текущей мировой ситуации слишком турбулентны, и нужно обладать исключительными знаниями, чтобы сохранять и приумножать свои активы. Что касается недвижимости - это консервативный способ, понятный и не требующий дополнительных знаний», - поясняет Нина Лукьяненко.

Эксперт добавила, что март и начало апреля продолжает показывать достаточное количество сделок за счет средств ЕНПФ.

«Напомню, что порог достаточности увеличился с 1 апреля, но при этом кто планировал освоить эти средства, успели вывести на свои счета деньги и примерно до 20 апреля продолжат регистрировать сделки. При этом важно помнить, что программа освоения ЕНПФ не завершила свое существование, изменился лишь порог вывода сумм», - добавила Нина Лукьяненко.

Эксперт также озвучила свой прогноз касательно ситуации на рынке недвижимости в Казахстане.

«Инфляция только за март составила 3,7%, поэтому можно с уверенностью сказать, что данный показатель, безусловно, находит свое отражение в росте цен на квадратные метры», - считает Нина Лукьяненко.

Она также прокомментировала возможное понижение или повышение цен в ближайшем будущем.

«Чего ждать дальше, будет зависеть от того, какие еще меры государственной поддержки сектора недвижимости будут предприняты в ближайшем будущем, что будет происходить в мировой экономике и как это отразится на Казахстане. Если в ближайшие месяцы мы не увидим дополнительных неожиданных потрясений, то цены должны стабилизироваться, при том что никаких предпосылок для резкого снижения нет и скорее всего не будет», - подчеркивает Нина Лукьяненко.

Согласно статистическим данным, в марте 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 67 801 и по сравнению с февралем 2022 года (46 577) увеличилось на 45,6%.

Наибольшая покупательская активность в прошлом месяце наблюдалась в Карагандинской области – 11 444, городах Нур-Султан и Алматы - 8 652 и 6 613сделок соответственно. Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области – 1 124. Казахстанцев больше интересовало жилье в многоквартирных домах, всего – 49 844 сделки, по индивидуальным домам было оформлено 17 957 сделок. В разрезе количества комнат в многоквартирных домах преобладают двухкомнатные. В марте было оформлено более 20 тысяч двухкомнатных квартир.