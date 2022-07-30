30 Июля 2022 11:12

Рынок жилья в Казахстане: что будет с ценами в ближайщем будущем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как складывается ситуация на рынке жилья, повлиял ли на стоимость квартир приезд большого количества иностранных граждан, будут ли снижаться цены на желанные квадратные метры в Казахстане - об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась своим мнением советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко.

По ее словам, за последние несколько месяцев, начиная с апреля 2022 года, когда был увеличен порог достаточности ЕНПФ ситуация на рынке изменилась в сторону значительного снижения общего количества сделок. Отсутствие спроса, подпитанного деньгами ощущается во всех сегментах жилой недвижимости в первую очередь.

«Общее число сделок сократилось до 30-31тыс. в месяц. Это достаточно хороший показатель. Бесспорно, наблюдается стабилизация цен на фоне снижения количества сделок, стоит отметить факт того, что сделки проходят в тех ситуациях, где продавец готов договариваться с покупателем по стоимости объекта - это очень заметно на ежемесячных темпах роста на квадратные метры. Если с начала года рост цен на жилье в месяц составлял от 2,1% до 5,5%, то за май-июнь в зависимости от типа жилья новое или старое - от 0,4% до 1,7%. Если принять во внимание ежемесячный уровень инфляции, то все же можно прийти к выводу, что цены на недвижимость стали все-таки снижаться», - считает Нина Лукьяненко.

Эксперт также ответила на вопрос - повлиял ли на рынок жилья и недвижимости, в том числе на цены по аренде квартир - приезд большого количества россиян?

«Приезд иностранных граждан скорее повлиял на стоимость аренды, но никак на цены на недвижимость в плане продажи. Стоит помнить о том, что в Казахстане приобретать недвижимость на праве частной собственности иностранные граждане могут только при наличии вида на жительство, поэтому их приезд никак не мог повлиять на рост цены», - пояснила Нина Лукьяненко.

Эксперт также поделилась мнением по поводу того - чего ждать в ближайшее время и будут ли еще подниматься или снижаться цены на недвижимость.

«Я считаю, что, во-первых, в текущей ситуации есть предпосылки для снижения цен на вторичную недвижимость. Во-вторых, именно сейчас желающим купить стоит активно искать варианты от застройщика, обсуждать покупку с продавцами и проводить переговоры об условиях сделки. Будут ли снижаться цены или нет будет очень сильно зависеть от внешних обстоятельств – скачков курса, существующих ипотечных продуктов, поддержки строительного сектора со стороны государства , поддержки покупателей путем предоставления рынку готовых предложений и решений, поддерживающих покупателя в плане предоставления рассрочек, выгодных программ займов и т.д.», - отметила Нина Лукьяненко.

По данным портала Krisha.kz, за первое полугодие 2022 года квартиры в Казахстане подорожали на 7 %. Рост произошёл во всех 17 регионах РК, где ведется мониторинг.

Наибольший прирост в этом году отмечен в Семее. Относительно января стоимость квадрата выросла на 16.4 % и составила 349 020 тенге.

Второе место занимает Актобе с ростом на 12.1 %. По состоянию на конец июня квадратный метр стоил 270 600 тенге.

Также в тройку городов с наиболее подорожавшим жильём вошёл Павлодар: +9.9 %, единицу площади здесь предлагают в среднем по 360 580 тенге.

На 8.7 % подорожало жильё в Караганде и Уральске. Цены за 1 кв. м — 373 660 и 310 100 тенге соответственно.

В Шымкенте цены выросли на 7.8 %, до 413 920 тенге за квадрат.

На 7.6 % подорожала жилплощадь в Кызылорде — 225 680 тенге за единицу площади. Кстати, на сегодня здесь самое дешёвое вторичное жильё в РК.

В Костанае цены увеличились на 7.5 %, до 360 960 тенге за квадрат.

В Усть-Каменогорске и Петропавловске за 1 кв. м просят 385 660 и 383 140 тенге. Прирост составил 7.3 и 7.4 % соответственно.

В остальных семи городах - менее 7 %:

- Актау: +6 %, 286 880 тг/кв. м;

- Кокшетау: 5.6 %, 319 220 тг/кв. м;

- Нур-Султан: 5.2 %, 472 360 тг/кв. м;

- Тараз: 5.1 %, 287 660 тг/кв. м;

- Атырау: 4 %, 365 000 тг/кв. м;

- Алматы: 2.7 %, 643 175 тг/кв. м;

- Талдыкорган: 2 %, 323 140 тг/кв. м.

Как отмечает президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков, строительный рынок сейчас находится в подвешенном и турбулентном состоянии. Учитывая события с начала года, в январе не было новых проектов, в феврале-марте — лишь единицы. В основном идёт достройка строящихся объектов.

«Это связано с тем, что застройщики не рассчитывают правильную финансовую модель, не учитывают риски с курсом доллара и ценами на стройматериалы. Это приводит к приостановке строительства новых объектов и серьёзным издержкам застройщиков. Поэтому риск дефолта строительных компаний сохраняется. На отрасль действует множество факторов: высокая неустойчивость курса валют, ослабление связей с импортёрами стройматериалов и техники, удорожание рабочей силы на фоне её тотальной нехватки», - делится свои мнением эксперт.

По его словам, сегодня сложно надеяться на дальнейшее позитивное развитие ситуации, учитывая низкое количество на рынке выгодных ипотечных программ. Ещё одна проблема — ужесточение условий и повышение ставок: банки выдают ипотеку уже под 20–25 %.

«В связи со всем этим снижение цен на первичное жильё летом не планируется. Более того, сохранится тренд по росту, но не такой динамичный, как в последнее время. Также есть ожидание, что те компании, которые вышли с неправильной ценой, будут вынуждены их снизить», - добавил В. Микрюков.

По мнению эксперта, реагируя изменение цен на стройматериалы, в том числе импортные, застройщики вынуждены корректировать цены, как на строящихся объектах, так и на планируемых.

«Проще говоря, если будет стабилизация цен на строительные материалы, то аналогичная ситуация будет на рынке недвижимости», - резюмировал Виктор Микрюков.

В свою очередь независимый аналитик рынка недвижимости Анна Шацкая считает, что вследствие увеличения порога достаточности, роста ипотечных ставок и стабилизации курса доллара ожидается сокращения объёмов спроса на рынке жилья и стабилизации цен.

«Снижение платежеспособного спроса повлечёт за собой пересмотр дат новых проектов, сроков открытия продаж в строящихся ЖК и сокращение объёмов ввода нового жилья. Однако существенного снижения цен при этом ожидать не стоит», - добавила она.