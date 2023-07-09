Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Рынок загорелся в Алматы: проводится эвакуация людей

    9 Июля 2023, 13:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные приступили к тушению пожара на рынке в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Вызов поступил сегодня около 12 часов дня.

    По прибытию подразделений ДЧС города Алматы установлено, что на территории вещевого рынка «Кенжехан-2» в складском помещении контейнерного типа произошел пожар. Площадь устанавливается. Проводится эвакуация людей с рынка.

    В работах по оперативной ликвидации ЧС задействован личный состав и техника подразделений МЧС по городу Алматы.

    Оперативными действиями огнеборцев в 12.52 пожар локализован. Жертв и пострадавших нет. Тушение продолжается.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Происшествия Видео МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шквальный ветер повредил крышу общежития в Каскелене
    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области
    Воду откачали из 138 дворов в Узынагаше
    Сухостой горел в Алматы
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице