Рынок загорелся в Алматы: проводится эвакуация людей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные приступили к тушению пожара на рынке в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Вызов поступил сегодня около 12 часов дня.

По прибытию подразделений ДЧС города Алматы установлено, что на территории вещевого рынка «Кенжехан-2» в складском помещении контейнерного типа произошел пожар. Площадь устанавливается. Проводится эвакуация людей с рынка.

В работах по оперативной ликвидации ЧС задействован личный состав и техника подразделений МЧС по городу Алматы.

Оперативными действиями огнеборцев в 12.52 пожар локализован. Жертв и пострадавших нет. Тушение продолжается.