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Рынок разработчиков информсистем в РК сконцентрирован в руках пяти квазигоскомпаний

8 Декабря 2022, 16:52
Рынок разработчиков информсистем в РК сконцентрирован в руках пяти квазигоскомпаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отечественный рынок разработчиков информационных систем сконцентрирован в руках пяти квазигосударственных компаний. Об этом сообщил руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер рассказал о результатах анализа расходов бюджетных средств на цифровизацию. Установлено, что за последние 8 лет в Казахстане разработаны 578 информсистем, на которые потрачено свыше 400 млрд тенге. При этом, 178 этих информсистем, то есть, около трети, оказалась невостребованной.

«Отечественный рынок разработчиков информационных систем сконцентрирован в руках пяти квазигосударственных компаний, которые получили около 50% заказов на эти информсистемы. Эти и другие факторы имеют большое значение для предупреждения коррупционных рисков и предотвращения коррупционных преступлений», – сказал Саян Ахметжанов.

По его словам, результаты анализа направлены в соответствующие государственные органы.

В своем выступлении руководитель Службы превенции отметил, что за 11 месяцев 2022 года проведено 228 антикоррупционных мониторингов, в ходе которых внешнему анализу подвергнута деятельность 66 госорганов и организаций квазигосударственного сектора.


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