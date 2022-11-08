Рынок обрабатывающей промышленности ЕАЭС вырос почти на 20 % в 2021 году

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 8 ноября одобрила доклад о результатах мониторинга рынка промышленных товаров Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Документ содержит комплексный анализ рынка, включающий сопоставление производства, внешней и взаимной торговли промышленными товарами в отраслевом и страновом разрезах. В нем также отражены результаты детального анализа кооперационных поставок как между государствами-членами, так и в торговле с третьими странами.

«В 2021 году емкость рынка обрабатывающей промышленности союза в стоимостном выражении превысила 983 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 162,9 млрд долларов, или на 19,8%. Физический объем рынка вырос на 8,1%, – отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, представляя доклад. – Продукция, произведенная в государствах-членах, сформировала 66% рынка, взаимные поставки – 5,3%, в результате чего на долю импорта из третьих стран пришлось 28,7% продукции, представленной на рынке ЕАЭС».

По словам министра ЕЭК, наибольшее наращивание доли национальных производств на рынке союза произошло в ключевых отраслях – химической, (на 5,7 %), фармацевтической (на 3,9 %), целлюлозно-бумажной (на 3,6 %), текстильной промышленности (на 3,3 %), производстве машин и оборудования (на 2 %), резиновых и пластмассовых изделий (на 1,9 %).

Рост присутствия на рынке продукции, произведенной в государствах союза, стал следствием активного наращивания объемов выпуска продукции обрабатывающей промышленности.

«Отрадно отметить, что в прошлом году физический объем производства продукции обрабатывающей промышленности увеличился сразу на 5% по сравнению с пандемийным 2020 годом, – подчеркнул Артак Камалян. – В 2021 году в обрабатывающей промышленности союза сложилась, пожалуй, уникальная ситуация – все отрасли характеризовались наращиванием объемов выпуска продукции. Таким образом, можно констатировать, что промышленный комплекс ЕАЭС достойно преодолел вызовы, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, и продолжил активно развиваться».

Министр подчеркнул, что такой результат сложился преимущественно под влиянием России, показавшей 5% прироста и занимающей преобладающую среди государств-членов долю в объеме выпуска продукции обрабатывающей промышленности, а также показавших высокие темпы прироста обрабатывающей промышленности Беларуси (5,9% прироста) и Казахстана (5,5%).

Доклад будет направлен в правительства стран ЕАЭС. Представленный в документе анализ рынка на уровне шестизначных товарных позиций позволит государственным органам, производителям и потребителям стран союза получить информацию о потребностях и производственных возможностях партнеров по интеграционному объединению, а также поможет формированию новых производственных цепочек между странами-членами.



