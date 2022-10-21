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    Рынок горел в Атырауской области

    21 Октября 2022, 12:10

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Рынок горел в селе Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 21 октября в 07:24 на пункт связи пожарной части №7 Курмангазинского района поступило сообщение. Звонивший рассказал, что на территории продовольственного рынка «Серпер» в селе Курмангазы произошел пожар. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что открытым огнем горят торговые места с товарами народного потребления - продуктами питания и одеждой.

    При общей площади здания в 600 кв. метров огнем было охвачено более 200 кв. метров. Пожар локализован в 08:44 и ликвидирован в 09:15.

    Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении пожара были задействованы 20 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар Атырау
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