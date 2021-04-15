Рынок ЕАЭС: позволяющий оперативно реагировать на новую продукцию закон приняли в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената принят Закон «О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель законопроекта обеспечение безопасности всей обращаемой на территории Союза продукции.

«Это вытекает из положений Договора о Евразийском экономическом союзе. На сегодня 85% обращаемой продукции уже регулируется едиными техническими регламентами Союза. Это технические регламенты на широкую товарную номенклатуру, начиная от пищевой продукции, товаров детской индустрии, легкой промышленности, машиностроения и другим видам продукции», - сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на пленарном заседании Сената.

Разработанный законопроект предполагает регулирование остальных видов категорий:

Во-первых, продукция, на которую не приняты или еще не вступили в силу единые технические регламенты Союза;

Во-вторых, продукция, в отношении которой на уровне Союза устанавливаются обязательные требования, однако не включенной в единый перечень продукции.

«Единый перечень продукции включает в себя виды товаров, для которых характерны высокие риски, связанные с безопасностью их потребления и использования. Данный перечень сформирован с учетом опыта стран-членов Союза и международного опыта. Мы проанализировали номенклатуру товаров, попадающей под объект регулирования данного соглашения. В основном, это продукция, не представляющая потенциальных рисков. На сегодня к ней требований нет. Перечень небольшой, около 15 позиций. К примеру, часы, щетки бытовые, искусственные украшения и т.д.», - отметил министр.

По его словам, сведения о продукции будут аккумулироваться в информационной базе. Они будут доступны для потребителей.

«Информационный ресурс позволит вести мониторинг за рынком и оперативно реагировать на появление новых видов продукции. При этом Соглашением устанавливаются гибкие условия для самостоятельного обеспечения бизнесом безопасности выпускаемой продукции. Достаточным условием является соответствие заявленным стандартам, либо результатам испытаний. Такой подход не повлечет административных барьеров для бизнеса. В реализацию соглашения мы сформировали проект правил обращения продукции, регламентирующие сам порядок», - заключил Б. Султанов.