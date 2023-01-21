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    Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело

    21 Января 2023, 00:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Работа рынка «Аксай» в Таразе будет временно приостановлена до полного завершения следственного процесса. Об этом сообщили на встрече предпринимателей с представителями госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, с пострадавшими предпринимателями встретились аким города Тараза Бахытжан Орынбеков, прокурор города Жамбыл Сматов, начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Тараза Аскер Сарбатов, начальник управления полиции города Тараза Ардак Мадимаров.

    «В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 292 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Нарушение требований пожарной безопасности». С целью установления предварительной причины происшествия созданы две следственные группы и назначена пожарно-техническая экспертиза», - сообщил начальник управления полиции города Ардак Мадимаров.

    Прокурор города Тараза Жамбыл Сматов отметил, что одним из главных вопросов в данной ситуации является сумма затрат и убытков.

    «В этой связи предприниматели должны предоставить сотрудникам созданной следственной группы сведения касательно своего бизнеса, то есть документацию, договоры, объем и общее количество товаров. В результате сумма затрат будет рассчитана в полном объеме», - отметил прокурор города.

    Из числа сотрудников акимата и предпринимателей создана инициативная группа, которая будет своевременно оповещать других предпринимателей о ходе следственных мероприятий и требуемых действиях,

    Как сообщалось, в Таразе в пятницу загорелась кровля отдельно стоящего двухэтажного торгового здания на рынке «Аксай». Уточненная площадь пожара 1 050 кв. метров. При пожаре пострадали 25-летний сержант гражданской защиты, а также две женщины 39-ти и 55-ти лет, которым врачи диагностировали нервное расстройство.

    Более часа понадобилось жамбылским спасателям, чтобы ликвидировать пожар, охвативший кровлю здания торгового центра и 44 бутика. Задействовано 64 сотрудника департамента по ЧС и 17 единиц техники.

    Фото пресс-служба акимата города Тараза

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Акимат Пожар
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