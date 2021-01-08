Рыцарь казахстанского космоса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Развитие космической деятельности Казахстана, создание космической отрасли неразрывно связано с именем летчика - космонавта, первого председателя Национального космического агентства РК Талгат Мусабаева. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Азамат Батыркожа, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«Для меня, как и для всех моих коллег, Талгат Мусабаев - прежде всего организатор космической отрасли Казахстана в должности председателя Национального космического агентства, а также ее многолетний куратор на посту советника Президента и в качестве сенатора. Талгат Амангельдиевич уже давно стал фигурой легендарной и во многом символической. Он – символ казахстанской независимости, первый представитель Республики Казахстан, полетевший в космос. Он – символ международного сотрудничества в космосе, командир международных экипажей, много дней работал на Международной космической станции, неоднократно выходил в открытый космос», - говорит А. Батыркожа.

- Азамат Байкуанышевич, Вы сказали, что Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК реализует стратегию развития космической отрасли, которая впервые была предложена Талгатом Амангельдиевичем еще в 2008 году. Каковы ее результаты на сегодняшний день?

- Мне повезло участвовать в разработке этой стратегии в качестве руководителя нацкомпании «Казкосмос» («Қазақстан Ғарыш Сапары») и сегодня на посту вице-министра продолжать эту работу. Многое из намеченного в этой стратегии уже сделано.

С 2015 года действует космическая система дистанционного зондирования Земли. С ее помощью оцифрованы на 100% лесные угодья, водные ресурсы, земли сельскохозяйственного назначения.

Космическая система спутниковой связи, состоящая из двух спутников - KazSat-2 и KazSat-3, на 100% обеспечивает потребности Казахстана в области телевещания и связи.

Национальный центр космических исследований и технологий выполняет научно-технологическое обеспечение развития космической деятельности.

Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, специальное конструкторско-технологического бюро космической техники способны выполнять необходимые работы: производить комплектующие, наземное вспомогательное оборудование для спутников, работы по сборке и испытаниям космических аппаратов и т.д.

Особое внимание Талгат Амангельдиевич уделял космодрому Байконур. При этом он порой говорил, что космонавтом ему было легче, чем в кресле руководителя Национального космического агентства. Даже при работе в открытом космосе он мог управлять ситуацией, а став чиновником, он обнаружил, что есть вопросы, на которые он просто не может влиять. Именно с такими вопросами мы сталкивались на Байконуре.

Сегодня рано говорить о том, что все эти вопросы решены, однако курс на развитие, выбранный Талгатом Мусабаевым, уже принимает форму конкретных проектов – «Гагаринского старта» и «Байтерека».

- Можно подробнее рассказать о проектах, которые еще предстоит реализовать?

- Проект «Гагаринский старт» предполагает создание трехстороннего (Казахстан, Россия, ОАЭ) совместного предприятия для модернизации знаменитого «Гагаринского старта» на космодроме Байконур для запусков современных ракет-носителей «Союз-2».

Космический ракетный комплекс «Байтерек», по которому в течение последнего года российской и казахстанской сторонами приняты конкретные практические шаги по его созданию, позволит выводить космические аппараты с космодрома Байконур экологически чистыми ракетами-носителями взамен использующей токсичные компоненты топлива ракеты «Протон».

Помню, когда Талгат Мусабаев возглавил Национальное космическое агентство, скептики говорили, что космические системы нам создать не удастся, что у нас нет ни опыта, ни специалистов. Сегодня наши казахстанские специалисты предприятий Казкосмоса не только управляют космическими аппаратами, но и могут сами проектировать и будут собирать их.

Порой приходится слышать, что Казахстану космос не по карману, что космические технологии — это привилегия великих держав, а наш удел — «сельхозка» да «нефтянка». Между тем, космическая отрасль Казахстана уже стала неотъемлемой частью национальной экономики - предоставляемые предприятиями отрасли продукты и услуги пользуются растущим спросом. К примеру, Минсельхоз – один из главных потребителей услуг космомониторинга.

- В чем видится Вам перспектива развития космической отрасли Казахстана?

- Космическая отрасль может и должна стать локомотивом инновационного развития Казахстана. Это один из немногих секторов, где сосредоточена экономика пятого и шестого технологических укладов. Она располагает необходимой технологической инфраструктурой для дальнейшего развития, имеет высокий уровень интегрированности с мировыми технологическими лидерами. Космическая отрасль формирует спрос на разработку и применение новых технологий – в создании композитных материалов, разработке программного обеспечения, сборке и испытании космических аппаратов. При этом она поддерживает спрос на высококвалифицированные инженерные и рабочие кадры и способна стать одним из центральных элементов национальной инновационной экосистемы.

Продвижение космических услуг на внешние рынки может стать одним из важных направлений развития обновленной экспортной стратегии Казахстана.

Сегодня наши европейские и американские партнеры признают, что в создании космической отрасли Казахстан за несколько лет прошел путь, на который их страны потратили десятилетия. Поэтому журналисты, друзья и коллеги часто задаются вопросом – в чем секрет успеха Талгата Мусабаева?

- А Вы как считаете, в чем секрет этого успеха?

- На мой взгляд, у этого успеха три главных компонента, тесно связанных друг с другом. Талгат Амангельдиевич не боится трудностей. Он верит, что нет ничего невозможного и внушает эту уверенность всем, кто с ним работает. Он высоко ценит профессионализм и преданность делу. При этом он настоящий патриот Казахстана, который уверен, что наша страна достойна и способна стать одной из ведущих космических держав. Наконец, опыт работы по устранению нештатных ситуаций на Международной космической станции научил его добиваться поставленной цели даже в экстремальных условиях, никогда не сдаваться и верить в свои силы. Сочетание этих факторов позволяет назвать Талгата Амангельдиевича рыцарем казахстанского космоса.

Поздравляя Талгата Амангельдиевича с 70-летием, хочу пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. Мы по-прежнему нуждаемся в его совете и рассчитываем на его поддержку.

- Спасибо за интервью.

Ранее в честь 70-летия летчика-космонавта, Героя России, Народного Героя Казахстана, генерал-лейтенанта авиации, доктора технических наук, академика Национальной академии наук РК, сенатора Парламента РК Талгата Мусабаева МИА «Казинформ» опубликовало блиц-интервью с Талгатом Амангельдиевичем, а также документальный материал «Уроки космоса Талгата Мусабаева», интервью «Космос делают Люди! - коллеги о Талгате Мусабаеве» и

эксклюзивные фото из архива космонавта.