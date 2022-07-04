Рыбу на 11,5 млн тенге выловили браконьеры в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Специальную операцию провели оперативники криминальной полиции Туркестанской области, в результате которой пресечена деятельность браконьеров, промышлявших незаконной добычей рыбных ресурсов на территории трех районов. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Группа браконьеров состояла из 7 человек, жителей Туркестанской области, один из которых ранее судимый. Члены группы, укомплектованные всем необходимым для ловли рыбы, в том числе лодками, костюмами и электроудочками, превратили добычу природных ресурсов в источник дохода. Браконьеры в ночное время выезжали на Шардаринское и Коксарайское водохранилища, где, пользуясь отсутствием инспекторов природоохраны, незаконно ловили рыбу. Затем подозреваемые вывозили незаконный улов на двух автомашинах и сбывали добычу на рынках Шымкента. Полученную выгоду браконьеры распределяли между собой.

В настоящее время доказана причастность мужчин к 3 фактам незаконной добычи рыбы, в результате которой причинен ущерб на более чем 11,5 млн. тенге. При обыске по месту жительства у подозреваемых изъяты 2 автомашины, 3 лодки, 4 лодочных двигателя, 10 удочек, 6 рыболовных костюмов, 2 радиостанции и другие рыболовные принадлежности, а также более 120 рыболовных сетей и свыше 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы. Трое подозреваемых арестованы, в отношении остальных членов группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствием проводится досудебное расследование по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений.



Фото: ДП Туркестанской области













