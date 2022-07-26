Рыбу кутум исключат из Красной книги Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на заседании межведомственной зоологической комиссии вынесен вопрос об исключении рыбы кутум из перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Комитете рыбного хозяйства, кутум ранее был включен и в последующем исключен из красных книг прикаспийских государств в связи с положительной оценкой состояния популяции.

Результаты многолетних научных исследований свидетельствуют о восстановлении численности популяции кутума в акватории Каспийского моря и у побережья Мангистауской области. По мнению ученых, состояние популяции и условия устойчивого существования кутума восстановлены до пределов, обеспечивающих сохранение генофонда и исключающих угрозу их естественному воспроизводству.

В этой связи Зоологической комиссией рекомендовано исключить кутум из Красной книги Республики Казахстан.

«Это позволит расширить видовой состав промысловых видов рыб в казахстанском секторе Каспийского моря и будет способствовать дальнейшему развитию рыбного хозяйства в прикаспийском регионе. На основании рекомендации Зоологической комиссии в установленном порядке будет подготовлен проект постановления Правительства об исключении рыбы кутум из Красной книги Казахстана», - говорится в сообщении комитета.

Фото: activefisher.net