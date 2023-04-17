Рыбоохранная акция «Бекіре-2023»: выявлено 244 правонарушения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, где проводится широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2023», выявлено 244 правонарушения. Изъято 922 кг рыбы, 178 единиц орудий лова, 17 единиц плавательных средств и 3 единицы автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно в период нереста ценных видов рыбы сотрудники природоохранных и правоохранительных органов для обеспечения миграции рыбы из Каспия объединяют усилия по противодействию незаконному вылову и обороту рыбы. Рыбоохранная акция «Бекіре-2023» проходит с 1 апреля по 31 мая.

«В рамках акции в местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства организованы передвижные посты, мобильные рейдовые группы. Основные силы сконцентрированы на побережье и акватории Каспийского моря и предустьевых пространствах рек Жайык и Кигаш, так как в этих местах чаще всего регистрируются факты браконьерства. Кроме того, во время действия акции усилен контроль над вывозом рыбы и рыбной продукции за пределы республики в аэропортах, вокзалах и крупных автотрассах. С 1 апреля 2023 года выявлено 244 правонарушения. Из них в Атырауской области – 167, в Мангистауской – 16 и в ЗКО – 61», - сообщил официальный представитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Олег Тушканов.

По его словам, к административной ответственности привлечен 151 нарушитель, из них 22 человека судом, на которых наложен штраф в 3,3 млн тенге. ​По 8 материалам возбуждены уголовные дела: по ст.335 УК РК – 6 материалов, по ст.339 УК РК – 2 материала.

Так, 9 апреля при проведении рейдового мероприятия в г. Атырау на берегу реки Жайык в местности Пешной обнаружена и изъята рыба осетровых видов в количестве 15 штук общим весом 35,9 кг. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам статьи 339 ч.1 УК РК, правоохранительными органами проводится досудебное расследование, предварительный ущерб составляет 18 578 250 тенге.

5 уголовных дел возбуждено органами полиции Западно-Казахстанской области.

​Всего при проведении акции из незаконного оборота изъято 922 кг рыбы, из них 85,25 кг осетровых видов, 178 единиц орудий лова, 17 единиц плавательных средств и 3 единицы автотранспорта

Одновременно на водоемах Жайык-Каспийского бассейна проходит республиканская природоохранная акция «Чистые водоемы». С начала акции собрано и утилизировано свыше 35 тонн бытового мусора. Извлечено из водоемов 177 брошенных сетей.



