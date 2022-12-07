Рыбохозяйственных водоемов в СКО станет больше

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обследовали водоемы и расширили перечень пригодных для ведения рыбного хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании общественного совета руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов представил проект постановления об утверждении перечня рыбохозяйственных водоемов.

«Для обследования водоемов из местного бюджета в этом году выделили 23 млн тенге. На основании полученных научных рекомендаций в перечень дополнительно включаются 43 водоема. Кроме того, в связи с переводом из промыслового рыболовства в аквакультуру по 53 водоемам изменен вид рыбного хозяйства на озерно-товарное рыбоводное хозяйство», - прокомментировал Б.Исманов.

Он добавил, что принятие постановления позволит увеличить количество озер, включенных в перечень рыбохозяйственных. Это создаст условия для развития рыбного хозяйства области.

В регионе более 500 водоемов пригодны для разведения рыбы. В прошлом году сообщалось, что около 200 из них не использовались.

Буквально вчера Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства назвал рыбное хозяйство одной из быстроразвивающихся отраслей пищевой промышленности страны. И отметил, что доля импорта, тем не менее, остается высокой. Среди мер господдержки Алихан Смаилов отметил программу развития рыбного хозяйства, упрощение процедуры проектирования прудов для разведения рыбы, снижение налога на добавленную стоимость на 70% для промыслового рыболовства.



