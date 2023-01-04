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    Рыбаков и водителей большегрузов спасли в Костанайской области

    4 Января 2023, 21:59

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Спасатели оказали помощь рыбакам и водителям большегрузных машин в Костанайской области. Водителям большегрузов и вовсе пришлось оставить свой транспорт и идти пешком в метель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС области, накануне в службу 112 поступил звонок с просьбой о помощи. Двое рыбаков, 1959 и 1967 годов рождения, прибывшие из Костаная в Сарыкольский район на озеро, из-за поломки микроавтобуса не смогли самостоятельно вернуться домой.

    «Тогда сотрудники Отдела по ЧС Сарыкольского района отправились на зимний водоем, расположенный в 10 км от районного центра. Сильная метель и плохая видимость затрудняли поиски рыбаков. В 18:56 спасатели нашли мужчин и на высокопроходимой технике Кунг-Камаз, взяв на буксир сломанный микроавтобус, доставили их в пункт обогрева, расположенный в административном здании акимата Сарыколь»,- рассказали в ведомстве.

    Другой вызов поступил 4 января в 01:33. Водители трех грузовых автомобилей оказались в снежном заторе на 237 км республиканской трассы «Жезказган-Петропавловск».

    «Оставив технику, они отправились в сторону Аркалыка. Сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда Аркалыка обнаружили их на трассе в 50 км от оставленной техники. Трех спасенных водителей сотрудники ОСО разместили в ближайшем пункте обогрева, в общеобразовательной школе села Жалгыстал, где граждан обеспечили горячим питанием и безопасным ночлегом»,- добавили в ДЧС.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками (в том числе по приложению Дармен), не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах области.


    Фото: ДЧС Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Дороги Погода
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