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    Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал «Мастерса» в США

    15 Марта 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Индиан-Уэллсе на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 3» состоялся матч четвёртого круга турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 23-летняя казахстанка Елена Рыбакина (10-й номер мирового рейтинга) и 22-летняя россиянка Варвара Грачева (66-й номер мирового рейтинга), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Первая ракетка Казахстана одержала победу со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Елена четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 10 брейк-пойнтов из 11.

    «Был непростой матч, но я рада, что в итоге смогла победить в двух сетах. Я бы сказала, что условия для меня не идеальные, потому что корты очень медленные, но я стараюсь адаптироваться. Пока у меня получается (улыбается)» - приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

    В четвертьфинале Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой (76-й номер мирового рейтинга). Игра пройдет завтра 16 марта.





    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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