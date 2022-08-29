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    Рыбакина узнала свою позицию в рейтинге WTA перед стартом на US Open

    29 Августа 2022 09:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтинга спортсменок перед стартом в основной сетке US Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Топ-3 осталась прежней: первая ракетка мира — Ига Свентек из Польши, за ней следуют эстонская теннисистка Анетт Контавейт и гречанка Мария Саккари.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила 25-ю строчку. Юлия Путинцева поднялась на одну позицию — 38-я.
    В парном разряде лидирует американка Кори Гауфф, второе место занимает Элизе Мертенс из Бельгии, третья — представительница Чехии Катерина Синякова.
    Сильнейшая из казахстанских парниц Анна Данилина улучшила положение на одну строчку и повторила личный рекорд в рейтинге «даблов» — 19-е место. Рыбакина отыграла две позиции, заняв 106-ю строку.

    Фото: Sports.kz.
    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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