Рыбакина узнала свою позицию в рейтинге WTA перед стартом на US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтинга спортсменок перед стартом в основной сетке US Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась прежней: первая ракетка мира — Ига Свентек из Польши, за ней следуют эстонская теннисистка Анетт Контавейт и гречанка Мария Саккари.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила 25-ю строчку. Юлия Путинцева поднялась на одну позицию — 38-я.

В парном разряде лидирует американка Кори Гауфф, второе место занимает Элизе Мертенс из Бельгии, третья — представительница Чехии Катерина Синякова.

Сильнейшая из казахстанских парниц Анна Данилина улучшила положение на одну строчку и повторила личный рекорд в рейтинге «даблов» — 19-е место. Рыбакина отыграла две позиции, заняв 106-ю строку.

Фото: Sports.kz.





