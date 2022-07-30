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    • Рыбакина узнала первую соперницу по турниру в США после триумфа на «Уимблдоне»

    30 Июля 2022 13:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Казахстанская теннисистка, победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022) Елена Рыбакина узнала первую соперницу по турниру в США после триумфа на «Уимблдоне». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

    Опубликована сетка турнира WTA 500 в Сан-Хосе, который пройдет на следующей неделе.

    Мария Саккари (1), Паула Бадоса (2), Онс Жабер (3) и Арина Соболенко (4) начнут со второго круга.

    Россиянка Дарья Касаткина (7) поборется с чемпионкой «Уимблдона» из Казахстана Еленой Рыбакиной. Сильнейшая выйдет на победительницу матча между Вероникой Кудерметовой и квалифаером.

    Гарбинье Мугуруса (5) сыграет с Камилой Джорджи, Каролина Плишкова (8) - с Кэти Болтер, Наоми Осака - с Циньвэнь Чжэн.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Теннис #Рыбакина Елена
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