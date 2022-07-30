Рыбакина узнала первую соперницу по турниру в США после триумфа на «Уимблдоне»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Казахстанская теннисистка, победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022) Елена Рыбакина узнала первую соперницу по турниру в США после триумфа на «Уимблдоне». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Сан-Хосе, который пройдет на следующей неделе.

Мария Саккари (1), Паула Бадоса (2), Онс Жабер (3) и Арина Соболенко (4) начнут со второго круга.

Россиянка Дарья Касаткина (7) поборется с чемпионкой «Уимблдона» из Казахстана Еленой Рыбакиной. Сильнейшая выйдет на победительницу матча между Вероникой Кудерметовой и квалифаером.

Гарбинье Мугуруса (5) сыграет с Камилой Джорджи, Каролина Плишкова (8) - с Кэти Болтер, Наоми Осака - с Циньвэнь Чжэн.



Фото: sports.kz

