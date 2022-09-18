Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Рыбакина сыграет с чешкой  Синяковой в финале турнира в Словении

    18 Сентября 2022, 21:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 18 сентября, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) встретится с чешкой Катериной Синяковой (82-е место) в финале турнира в Портороже (Словения), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На пути к финалу Елена Рыбакина сначала обыграла немку Лауру Зигемунд (173-е место) — 6:7, 6:4, 7:6, затем чешку Терезу Мартинцову (66-е место) — 6:4, 6:1, после этого прошла без матча снявшуюся украинку Лесю Цуренко (92-е место) и, наконец, разгромила румынскую теннисистку Ану Богдан (65-е место) — 6:1, 6:1.

    Что касается выступлений Катерины Синяковой на турнире в Портороже, то она победила итальянку Мартину Тревизан (27-е место) — 6:1, 6:4, британку Джоди Беррейдж (151-е место) — 7:5, 6:1, итальянку Жасмин Паолини (55-е место) — 6:2, 3:6, 7:6 и немку Анну-Лену Фридзам (213-е место) — 6:1, 7:5.


    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике
    Казахстанские теннисистки улучшили свои позиции в мировом рейтинге
    Первая ракетка Казахстана вошел в топ-40 рейтинга ATP
    Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в Бельгии
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров