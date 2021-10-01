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    12:31, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Рыбакина сыграет с Бенчич в четвертьфинале турнира WTA 500 в Чикаго

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанка Елена Рыбакина, посеянная под пятым номером, нанесла поражение 12-й сеянной соревнования, россиянке Веронике Кудерметовой 7:6 (7:4), 7:5 - передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Встреча продолжалась ровно два часа. Рыбакина выполнила девять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Кудерметова десять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и успешно использовала три из 10-и брейк-пойнтов.

    За выход в полуфинал Рыбакина сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Напомним, что в полуфинале Олимпиады казахстанка в напряженном трехсетовом противостоянии уступила будущей Олимпийской чемпионке со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 3:6.


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