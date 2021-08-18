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Рыбакина стартовала с победы на турнире в Цинциннати
18 Августа 2021 09:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира в Цинциннати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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На старте турнира она обыграла австралийку Саманту Стосур — 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Следующей соперницей Рыбакиной будет 15-я сеяная Элис Мертенс из Бельгии.
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.
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