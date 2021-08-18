Рыбакина стартовала с победы на турнире в Цинциннати

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира в Цинциннати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На старте турнира она обыграла австралийку Саманту Стосур — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Следующей соперницей Рыбакиной будет 15-я сеяная Элис Мертенс из Бельгии.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.