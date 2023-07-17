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    Рыбакина стала лучшей на Уимблдоне-2023 по проценту выигранных очков

    17 Июля 2023, 23:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильнейшая казахстанская теннисистка и третья ракетка мира Елена Рыбакина добилась выдающего показателя на Открытом чемпионате Великобритании-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Согласно официальной статистике Уимблдона, Рыбакина стала лучшей по проценту выигранных очков на первой подаче среди всех теннисисток, участвовавших в турнире в женском одиночном разряде. Казахстанка заработала 140 из 174 возможных очков, показатель реализации составил 80 процентов.

    Лучшие теннисистки Уимблдона-2023 по проценту выигранных очков на первой подаче: 1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 80% (140 из 174) 2. Паула Бадоса (Испания) — 79% (30 из 38) 3. Онс Жабер (Тунис) — 76% (189 из 249).

    Елена Рыбакина дошла до четвертьфинала Уимблдонского турнира, где проиграла туниске Онс Жабер.

    Казахстанская теннисистка выступила уже на тринадцати турнирах в этом году. На данный момент суммарный заработок Елены Рыбакиной за 2023 год с учетом Уимблдона составляет несколько миллионов долларов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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