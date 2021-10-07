Рыбакина, Путинцева, Дияс сыграют в основе одиночного разряда турнира «Мастерс» в США

ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - В четверг начинается представительный объединённый «Мастерс», который не зря называют пятым «Шлемом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Этот турнир, как и на «Больших шлемах», проводится в течение двух недель. На одних и тех же кортах выступают и мужчины, и женщины. Сетка тоже рассчитана на семь кругов, как и на «Шлемах», только 32 сеяных начинают борьбу со второго раунда. Всего 96 участников. Призовой фонд в Индиан-Уэллсе тоже всегда был на высоком уровне - победители и у мужчин, и у женщин получат каждый более 1 млн. долларов. Обычно турнир проходит в первой половине марта, но в 2020 году его отменили из-за коронавируса, а в 2021-м перенесли на октябрь.

Стали известны результаты жеребьёвки. Елена Рыбакина получила от организаторов 13-й номер посева. Юлия Путинцева начнет соревнование встречей с немкой Андреа Петкович и в случае победы встретится как раз-таки с Рыбакиной. Еще одна казахстанка Зарина Дияс, успешно преодолевшая барьер квалификации, в первом раунде сыграет с Магдаленой Френх из Польши.

В мужской одиночной сетке первая ракетка Казахстана Александр Бублик пропустит этот «Мастерс». Михаил Кукушкин в финале квалификации сыграет с американцем Эрнесто Эскобедо.