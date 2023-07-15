Рыбакина остается в тройке лучших теннисисток мира после Уимблдона-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Елена Рыбакина останется в тройке лучших теннисисток мира по итогам Уимблдона-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед турниром Рыбакина занимала третье место в рейтинге WTA, однако она могла опуститься на четвертую строчку — это случилось бы в случае победы туниски Онс Жабер (6-е место) над чешкой Маркетой Вондроушовой (42-е место) в финале.

Победительницей же в итоге стала Вондроушова, и чешская теннисистка «помогла» Рыбакиной удержаться в тройке.

На Уимблдоне-2023 Елена Рыбакина дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Онс Жабер — 7:6, 4:6, 1:6.

В прошлом же году казахстанка завоевала в Лондоне титул.