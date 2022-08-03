Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Рыбакина опустилась в рейтинге WTA после выступления в США

    3 Августа 2022 20:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уже потеряла несколько позиций в рейтинге WTA после неудачного выступления на турнире в Сан-Хосе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед началом турнира Рыбакина была 23-й, однако сейчас в live-таблице уже занимает 27-е место.

    На старте турнира в Сан-Хосе Елена проиграла в трех сетах россиянке Дарье Касаткиной — 6:1, 2:6, 0:6. Также Рыбакина потерпела поражение и в парном разряде - в дуэте с россиянкой Аминой Аншбой (66-е) она уступила в двух сетах паре Дезире Кравчик (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) — 2:6, 2:6.

    Для Елены Рыбакиной это был первый турнир после ее успешного выступления на Уимблдоне.

    Ранее теннисистка объяснила поражение в первом матче после триумфа на Уимблдоне.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Теннис #Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории
    Определились призеры юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису
    Абиба Абужакынова вышла в финал чемпионата Азии по дзюдо
    Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане