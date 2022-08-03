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Рыбакина опустилась в рейтинге WTA после выступления в США
3 Августа 2022 20:21

Рыбакина опустилась в рейтинге WTA после выступления в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уже потеряла несколько позиций в рейтинге WTA после неудачного выступления на турнире в Сан-Хосе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед началом турнира Рыбакина была 23-й, однако сейчас в live-таблице уже занимает 27-е место.

На старте турнира в Сан-Хосе Елена проиграла в трех сетах россиянке Дарье Касаткиной — 6:1, 2:6, 0:6. Также Рыбакина потерпела поражение и в парном разряде - в дуэте с россиянкой Аминой Аншбой (66-е) она уступила в двух сетах паре Дезире Кравчик (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) — 2:6, 2:6.

Для Елены Рыбакиной это был первый турнир после ее успешного выступления на Уимблдоне.

Ранее теннисистка объяснила поражение в первом матче после триумфа на Уимблдоне.


Фото: sports.kz




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