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    • Рыбакина объяснила поражение в первом матче после триумфа на Уимблдоне

    2 Августа 2022 12:01

    САН-ХОСЕ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свое поражение от первой ракетки России Дарьи Касаткиной в первом раунде турнира WTA 500 в Сан-Хосе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина уверенно взяла первый сет (6:1), но затем уступила в двух последующих партиях — 2:6, 0:6.

    «Я хорошо играла в первом сете, а затем условия немного изменились. Думаю, прежде всего, в физическом плане. Под конец я растеряла весь свой фокус. Сегодняшний матч вышел для меня по-настоящему сложным.

    Конечно, после Уимблдона была тяжелая неделя. Мне пришлось много всего сделать, я много времени провела в поездках. Это было нелегко. У меня было недостаточно времени подготовиться к сезону на харде. Я просто хотела приехать сюда и приложить все усилия, потому что знала, что мне предстоит очень сложный турнир. Здесь так много прекрасных игроков, и я знала, что в первом раунде могу встретиться с кем-то из первой десятки, как Даша (Касаткина). В прошлом году она играла здесь в финале. Я просто рада, что я здесь, и начала свои матчи, так что, надеюсь, все будет только лучше и лучше», — цитирует Рыбакину официальный сайт WTA.


    Фото: Lance
    #Спорт #Теннис #Рыбакина Елена
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