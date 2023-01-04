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Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 500 в Австралии

4 Января 2023, 15:00
Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 500 в Австралии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла матч в рамках 1/8 финала турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей казахстанки, которая занимает 21-ю строчку рейтинга WTA, стала 20-летняя представительница Украины, 69-я ракетка мира Марта Костюк. В итоге Рыбакина потерпела сенсационное поражение по итогам трех партий — 7:6 (5), 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа и 23 минуты.

Напомним, что это лишь вторая игра для Елены Рыбакиной в 2023 году. Ранее победительница Уимблдона-2022 с трудом переиграла американку Даниэль Коллинз — 5:7, 6:2, 6:3.


Фото: ktf.kz


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