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    Рыбака спасли на Капшагайском водохранилище

    4 Января 2023, 21:05

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Рыбаку стало внезапно плохо на Капшагайском водохранилище. Спасатели помогли транспортировать мужчину на берег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «4 января 15:41 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение от дежурной службы 103 о том, что мужчине, 1973 года рождения, стало плохо и нужна помощь в его транспортировке. На место вызова незамедлительно направлены 4 спасателя оперативно-спасательного отряда ДЧС и 1 единица техники», - сообщили в ДЧС области.

    По прибытию на место вызова было установлено, что мужчина утром 4 января вышел на рыбалку на Капшагайское водохранилище на расстояние от берега в 1,5 километра. Внезапно ему стало плохо (страдает гипертонией).

    Силами ОСО города Конаев гражданин был доставлен на берег и передан работникам скорой медицинской помощи.


    Фото: gov.kz
    Алматинская область Происшествия
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