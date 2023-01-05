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      Карагандинская область

    Рыбака и его сына спасли в Карагандинской области

    5 Января 2023, 15:29

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Спасатели нашли пропавшего рыбака и его сына на Ащисуйском водохранилище в Бухар-Жырауском районе, передает МИА «Казинформ».

    С утра 4 января спасатели ДЧС Карагандинской области и местных исполнительных органов вели поиски двух рыбаков. Мужчина 1970 года рождения и его сын, мальчик 2009 года рождения, выехали на автомобиле 3 января на рыбалку и не вернулись.

    «Их автомобиль застрял в снежном заносе, они переночевали в машине, а к утру закончился бензин. Они были вынуждены возвращаться пешком и заблудились. В 12:30 4 января пропавших нашли в 3-х км от водохранилища. Спасенные в медицинской помощи не нуждались», - заключили в ведомстве.

    Ранее заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Талгат Оспанов заявил, что карагандинским водителям грозят штрафы за выезд на закрытые в непогоду трассы.


    Фото: ДЧС Карагандинской области
    Карагандинская область Регионы МЧС ДЧС Спасение Караганда
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