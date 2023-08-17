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    Рыба погибла в реке Есиль в СКО

    17 Августа 2023, 12:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в реке Есиль, в нижней части Сергеевского гидроузла, погибла рыба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента экологии, на место выезжала комиссия в составе сотрудников ведомства, Есильской бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарной службы района Шал акына, научно-производственного центра рыбного хозяйства.

    «Произведен осмотр береговой линии реки Есиль. Комиссией установлен факт гибели около 30-40 кг налима и судака. Сотрудники департамента отобрали пробы воды, специалисты ветеринарной службой - тушки для проведения лабораторных исследований. Местные исполнительные органы организовали работы сбор мертвой рыбы с последующей утилизацией с соблюдением санитарных норм», - проинформировали в пресс-службе.

    О причинах гибели рыбы в реке экологии пообещали сообщить после проведения исследований.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология
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