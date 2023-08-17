Рыба погибла в реке Есиль в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в реке Есиль, в нижней части Сергеевского гидроузла, погибла рыба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, на место выезжала комиссия в составе сотрудников ведомства, Есильской бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарной службы района Шал акына, научно-производственного центра рыбного хозяйства.

«Произведен осмотр береговой линии реки Есиль. Комиссией установлен факт гибели около 30-40 кг налима и судака. Сотрудники департамента отобрали пробы воды, специалисты ветеринарной службой - тушки для проведения лабораторных исследований. Местные исполнительные органы организовали работы сбор мертвой рыбы с последующей утилизацией с соблюдением санитарных норм», - проинформировали в пресс-службе.

О причинах гибели рыбы в реке экологии пообещали сообщить после проведения исследований.