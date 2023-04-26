Рыба погибла в озере Теренколь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области погиб карась в озере Теренколь, расположенном в Аккайынском районе. Это первый зарегистрированный замор рыбы в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, для выяснения причины гибели рыбы на водоем выезжала комиссия из числа сотрудников департамента экологии, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и природопользования, ветеринарной службы Аккайынского района, ТОО «НПЦ РХ».

Специалисты отобрали образцы тушек рыбы, пробы воды для проведения исследований. Предварительная причина замора - промерзание мелководных участков водоёма до дна.

Утилизировано 100 кг погибшего карася.

О результатах исследований и уточнения количества и причин гибели рыбы в департаменте пообещали сообщить дополнительно.

Ранее в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования сообщали, что в регионе проводят противозаморные мероприятия на 62-х водоемах. Такую же работу проводят и арендаторы водоемов.

На территории области расположены 543 рыбохозяйственных водоема. Из них 314 находятся в долгосрочной аренде, 229 - входят в резервный фонд.



