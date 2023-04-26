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    Рыба погибла в озере Теренколь в СКО

    26 Апреля 2023, 13:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области погиб карась в озере Теренколь, расположенном в Аккайынском районе. Это первый зарегистрированный замор рыбы в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента экологии, для выяснения причины гибели рыбы на водоем выезжала комиссия из числа сотрудников департамента экологии, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и природопользования, ветеринарной службы Аккайынского района, ТОО «НПЦ РХ».

    Специалисты отобрали образцы тушек рыбы, пробы воды для проведения исследований. Предварительная причина замора - промерзание мелководных участков водоёма до дна.

    Утилизировано 100 кг погибшего карася.

    О результатах исследований и уточнения количества и причин гибели рыбы в департаменте пообещали сообщить дополнительно.

    Ранее в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования сообщали, что в регионе проводят противозаморные мероприятия на 62-х водоемах. Такую же работу проводят и арендаторы водоемов.

    На территории области расположены 543 рыбохозяйственных водоема. Из них 314 находятся в долгосрочной аренде, 229 - входят в резервный фонд.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия
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