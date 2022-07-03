Ряды Вооруженных сил РК пополнят 250 молодых офицеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова состоялся выпуск специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В вузе организовано обучение по 11 образовательным программам. Дипломы военных специалистов получили более 250 молодых офицеров, которые пополнят ряды Вооруженных сил страны. Институт готовит также офицерские кадры и для вооруженных сил государств – членов ОДКБ.

«Мы возлагаем на вас большие надежды как на продолжателей славных традиций офицерского корпуса Вооруженных сил. Уверен, что вы станете настоящими командирами, готовыми, невзирая на риск, выполнять самые сложные боевые задачи, быть требовательным к себе и подчиненным, верным традициям воинской чести и благородства», – напутствовал выпускников заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеждан Таласов.

Почетное право прощания с Боевым знаменем института предоставили отличнику учебы лейтенанту Жамалбеку Нурбакыту.

Пять медалистов института Адилет Мухамеджанов, Алихан Сапарбек, Нурболат Жахантай, Дмитрий Фоменко и Еламан Амангельды получили лейтенантские погоны из рук Президента страны, в День государственных символов.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, ветераны Вооруженных сил, командование института, представители местных исполнительных органов и общественных организаций, родные и близкие выпускников.

По традиции мероприятие завершилось офицерским вальсом молодых лейтенантов, которые в ближайшее время отправятся в гарнизоны и приступят к выполнению должностных обязанностей.

Фото: gov.kz