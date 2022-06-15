Ряду столичных школ намерены присвоить имена известных личностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании маслихата города Нур-Султана рассмотрен вопрос присвоения имен известных личностей ряду образовательных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 апреля текущего года состоялось очередное заседание городской ономастической комиссии. Обсуждался вопрос о присвоении наименования ряду образовательных учреждений столицы. В частности, присвоение лицею городской школы №1 имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, школе №70 – имени видного государственного и общественного деятеля Темирбека Жургенова, школе №92 – имени доктора геолого-минералогических наук, профессора, одного из первых учредителей Академии наук Казахстана Акжана аль-Машани, школе гимназии №65 присвоение имени известного поэта, писателя Магжана Жумабаева. Мы также предлагаем присвоить школе-лицею № 88 имя известного поэта Кадыра Мырза Али и школе искусств №1 имя известного кюйши Таттимбета Казангаповича», - сказал руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султана Сакен Есиркеп.

Руководитель управления попросил депутатов городского маслихата поддержать данные предложения.

«Данный проект не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан. Также не нарушает требования, предъявляемые к нормативно-правовым актам», - добавил он.