Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Ряду школ присвоены имена выдающихся личностей в Акмолинской области

    9 Октября 2020, 15:53

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил областную специализированную школу-интернат № 3 для одаренных детей с казахским языком обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Учебному учреждению присвоено имя великого казахского писателя Абая Кунанбайулы, 175-летие которого казахстанцы отмечают в этом году.

    Руководитель региона, поздравив педагогический коллектив учреждения со столь радостным событием, отметил, что в школе созданы все условия для того, чтобы дети получали качественные знания, занимались дополнительным образованием.

    «Уверен, что качество знаний учащихся школы имени Абая и дальше будет соответствовать столь высокому званию. Впереди у школы еще множество достижений и громких побед. В этом году в рамках Дорожной карты занятости проведен текущий ремонт кровли всех корпусов и благоустройство территории школы», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

    В завершении мероприятия аким Акмолинской области посадил деревья на открывшейся первой в регионе аллеи «Абай аллеясы», расположенной на территории учреждения образования.

    «Молодые поэты и писатели получат здесь вдохновение, чтобы обогатить литературное наследие Акмолинского края», - прокомментировал руководитель региона.

    Еще пяти образовательным учреждениям области даны имена выдающихся личностей. «ІТ школа-лицей» Кокшетау теперь носит имя великого ученого Аль – Фараби. В Степногорске СШ № 1 присвоено имя Ыбырая Алтынсарина, СШ № 2 – имя Ахмета Байтурсынова, СШ № 8 - имя Шокана Уалиханова и СШ № 9 – имя Каныша Сатпаева.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Образование Программа развития регионов-2020 Регионы Казахстана Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов
    Около 1 млн тенге ежегодно выделяет ТОО «Акселеу» в СКО для сельской школы
    Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга откроется в Актау
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге