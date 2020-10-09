Ряду школ присвоены имена выдающихся личностей в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил областную специализированную школу-интернат № 3 для одаренных детей с казахским языком обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Учебному учреждению присвоено имя великого казахского писателя Абая Кунанбайулы, 175-летие которого казахстанцы отмечают в этом году.

Руководитель региона, поздравив педагогический коллектив учреждения со столь радостным событием, отметил, что в школе созданы все условия для того, чтобы дети получали качественные знания, занимались дополнительным образованием.

«Уверен, что качество знаний учащихся школы имени Абая и дальше будет соответствовать столь высокому званию. Впереди у школы еще множество достижений и громких побед. В этом году в рамках Дорожной карты занятости проведен текущий ремонт кровли всех корпусов и благоустройство территории школы», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

В завершении мероприятия аким Акмолинской области посадил деревья на открывшейся первой в регионе аллеи «Абай аллеясы», расположенной на территории учреждения образования.

«Молодые поэты и писатели получат здесь вдохновение, чтобы обогатить литературное наследие Акмолинского края», - прокомментировал руководитель региона.

Еще пяти образовательным учреждениям области даны имена выдающихся личностей. «ІТ школа-лицей» Кокшетау теперь носит имя великого ученого Аль – Фараби. В Степногорске СШ № 1 присвоено имя Ыбырая Алтынсарина, СШ № 2 – имя Ахмета Байтурсынова, СШ № 8 - имя Шокана Уалиханова и СШ № 9 – имя Каныша Сатпаева.