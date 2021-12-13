Ряду казахстанцев присуждены госнаграды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большая группа граждан награждена государственными наградами. В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, деятели культуры и науки, спортсмены, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов.

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии, в развитии здравоохранения Республики Казахстан и производственной деятельности высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено писателю А.Ашимову (Тарази), главному врачу ГКП «Онкологический центр» города Нур-Султана М.Тулетаеву, генеральному директору ТОО «Казцинк» Восточно-Казахстанской области А.Хмелеву.

Орденом «Отан» награждены писатель С.Досанов, ветеран труда М.Жолдасбеков, поэтесса А.Бахтыгереева, орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» – Председатель Конституционного Совета Қ.Мәми, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» А.Айдарбаев, председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Сызганова» Б.Баймаханов, председатель Совета директоров TOO «Bazis Holding Сompany» А.Белович, писатель Д.Исабеков, глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Орденом «Барыс» І степени награждены генеральный директор АО «Уральский завод «Зенит» В.Валиев, президент АО «ТНК «Казхром» А.Есенжулов, председатель правления – ректор НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» Т.Есполов, президент НАО «Отандастар қоры» Н.Абыкаев, директор филиала РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» в городе Алматы А.Коразбаев, акционер – основатель ENRC PLC А.Машкевич, депутат Мажилиса Парламента Д.Назарбаева, ветераны труда Н.Исингарин, Қ.Сұлтанов, Т.Сулейменов, З.Федотова, «Барыс» II степени – председатель Совета директоров ОЮЛ «Концерн TNS-group» Т.Джумагулов, актер АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» Н.Ихтымбаев, поэт и писатель В.Михайлов, учитель КГКП «Павлодарский колледж сферы обслуживания» Н.Покидова, президент ТОО «Саутс-Ойл» С.Сейтжанов, заместитель директора ТОО «Alanda Clinic» С.Токпанов, Министр внутренних дел Е.Тургумбаев, ветеран труда А.Туяков, «Барыс» IІI степени – культуролог К.Абаев, генеральный директор РГП «Банкнотная фабрика Национального Банка Б.Альжанов, Председатель Сената Парламента М.Ашимбаев, первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Б.Байбек, ветераны труда М.Байғұт, Г.Байназаров, Р.Тусупбеков, председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Е.Бахмутова, директор ТОО «Центр научно-клинической кардиохирургии и трансплантологии» С.Джошибаев, исполнительный директор ЧФ «Фонд Нурсултана Назарбаева» К.Джумабаев, академик Национальной академии наук З.Дюсенбеков, председатель Совета директоров АО «Компания «Монтажспецстрой» Е.Ежиков-Бабаханов, председатель РОО «Союз писателей Казахстана» Ұ.Есдәулет, поэтесса Х.Есенқарақызы, председатель Общественного совета города Нур-Султана С.Есилов, председатель Совета ветеранов Туркестанской области Ж.Мауленкулов, артист РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла» Н.Нусипжанов, председатель Совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Э.Огай, профессор НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова» К.Ормантаев, председатель Совета директоров холдинга «BI Group» А.Рахимбаев, председатель правления АО «Самрук-Казына» А.Саткалиев, профессор РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т.Жургенова» Е.Сергебаев, председатель правления – ректор НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева» Е.Сыдыков, депутат Мажилиса Парламента Б.Тлеухан, первый заместитель председателя РОО «Всемирная ассоциация казахов» З.Турисбеков.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 28 видным представителям науки и культуры, в том числе артистам театра и кино М.Аджибекову, Ж.Курманбекову и Л.Крючковой, режиссеру Д.Омирбаеву, искусствоведу Е.Резниковой и другим. Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген ұстазы» присвоено учителю ГУ «Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением областная «Малая академия искусств имени Н.Тлендиева» Д.Торехановой.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых артист РГКП «Казахский государственный академический театр драмы имени М.Ауэзова» Б.Абдилманов, директор ТОО «Ершовское-2» С.Агайдаров, генеральный директор РОО «Ветераны нефтегазового комплекса» З.Алшымбаев, директор научно-исследовательского центра «Отырар кітапханасы» Т.Жұртбай, директор Центра экономического анализа «Ракурс» О.Жандосов, хормейстер камерного хора Северо-Казахстанской областной филармонии имени Акана Серы Ю.Колчин, заведующий редакцией газеты «Қазақ әдебиеті» Е.Жаппасұлы, заместитель директора департамента Международного финансового центра «Астана» Ш.Құрманбайұлы, писатель З.Наурызбаева, председатель совета директоров ТОО «Альтаир» А.Потиченко и другие.

Ордена «Достық» II степени удостоены Уполномоченный по правам человека Э.Азимова, председатель правления АО «Kaspi.kz» М.Ломтадзе.

В числе награжденных орденом «Құрмет» известная шахматистка Ж.Абдумалик, главный дирижер НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» А.Бурибаев, руководитель ГККП «Высший технический колледж города Кокшетау» А.Еслямова, президент ОЮЛ «Ассоциация боевых искусств» Б.Истыбаев, учитель КГУ «Общеобразовательная школа-гимназия имени И.Трубицына» Жамбылской области Н.Каймалакова, заведующий лабораторией РГП «НИИ проблем биологической безопасности» А.Наханов, сталевар-конвертор АО «АрселорМиттал Темиртау» В.Пастух, директор ГУ «Гимназия № 3 для одаренных детей» города Павлодар К.Куспекова, врач ГКП «Городская клиническая больница № 1» города Шымкента Ж.Суйгенбаев, режиссер К.Умаров.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стали 105 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства.

Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 553 человека.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами «Даңқ» I и II степени, «Айбын» I, II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Списки награжденных будут опубликованы в печати.