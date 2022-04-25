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    Ряд жалоб на недозволенные методы следствия не подтверждается - Генпрокуратура

    25 Апреля 2022, 16:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всем фактам применения недозволенных методов следствия по январским событиям проводится досудебное расследование, заявили в Генпрокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК проинформировал о результатах следствия. По его словам, некоторые заявители использовали жалобы о пытках как линию защиты для дискредитации и признания собранных в отношении них доказательств недопустимыми.

    «К примеру, в Жамбылской области гражданин «Б» 5 января текущего года в группе лиц совершил поджоги государственных объектов, затем похитил из департамента полиции автомат «Калашникова», пистолет «Макарова», 2 охотничьих ружья и 3 травматических пистолета. Его причастность к этим преступлениям подтверждается записями камеры видеонаблюдения, свидетельскими показаниями и другими материалами дела», - сказал Елдос Килымжанов, добавив, что после задержания от него поступило заявление о пытках со стороны сотрудников полиции.

    Антикоррупционной службой по данному факту проведено расследование при участии независимого адвоката. В соответствии с международными стандартами по защите прав человека против пыток, такими как Стамбульский протокол, проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

    «Специалисты полностью изучили психоэмоциональное состояние потерпевшего, результаты исследования показали, что со стороны органов следствия какого-либо психологического давления на него не оказывалось. По результатам следствия уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления», - добавил Елдос Килымжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

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