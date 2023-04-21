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    Ряд зданий в двух районах Алматы остались без холодной воды

    21 Апреля 2023, 15:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с аварийной ситуацией на сетях холодного водоснабжения временно ограничена подача воды в часть жилых массивов Жетысуского и Турксибского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Временно ограничена подача воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц: Суюнбая - Рыскулова - Шемякина - Хмельницкого, проспекта Рыскулова - Парковая - Кулыншак - Баишева. Водоснабжение указанных массивов планируется возобновить до 23:00 часов текущих суток», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

    Аварийными бригадами ГКП «Алматы Су» выполняются восстановительные работы на поврежденном магистральном водоводе Д=500 мм, проложенном по улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 12 единиц техники.

    Также сообщается, что с 16:00 часов 21 апреля для выполнения аварийных работ будут временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения.

    Магистральный водопровод, проходящий по улице Герцена, введен в эксплуатацию в 1962 году, и уровень физического износа трубопровода за более чем 60 лет функционирования в системе водоснабжения города достиг критического уровня.

    «Существующая инженерная инфраструктура Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудования объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности). Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - добавили в акимате.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ЖКХ Происшествия
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