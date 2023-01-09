Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Ряд задач по активизации работы МФЦА «Астана» поставил Глава государства

    9 Января 2023, 18:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял управляющего международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент был проинформирован о планах МФЦА по развитию финансового рынка, рынков капитала и финансовых услуг.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по активизации работы Международного финансового центра «Астана».

    В частности, поручено всесторонне содействовать в привлечении иностранных инвестиций, развивать новые финансовые инструменты и способствовать в устойчивом развитии экономики страны.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана МФЦА - фин. центр "Астана"
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах развития Акмолинской области за 2022 год
    Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова
    Новый заместитель министра назначен в МИД РК
    Ерлан Альжан назначен зампредседателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров