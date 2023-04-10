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    Ряд важных документов подпишут президенты Казахстана и Азербайджана

    10 Апреля 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о большой значимости Азербайджана в качестве стратегического партнера для нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Азербайджан для нас не только надежный и важный партнер, но братское, близкое государство. Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество, которое сегодня развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. Между странами налажен активный, доверительный, политический диалог», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Президентом Азербайджана в расширенном составе.

    По словам Президента, ведется слаженная работа на правительственном уровне, осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках многосторонних площадок.


    «У нас сформирована солидная договорно-правовая база – более 90 документов уже было подписано. В прошлом году мы подписали декларацию об укреплении стратегических взаимоотношений и углублении союзнического взаимодействия, а также комплексную программу развития сотрудничества до 2026 года. Сегодня также будет принят ряд важных документов», - добавил Глава государства.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Далее Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Ранее сообщалось, что 10 апреля по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства.
    Трансляцию официального визита Президента Азербайджана в Казахстан проводит телеканал Silk Way.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Азербайджан Сотрудничество Международная деятельность РК
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