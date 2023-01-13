Ряд улиц временно перекроют в Алматы из-за съемок фильма

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько участков улиц временно перекроют в Алматы из-за съемок фильма, передает МИА «Казинформ».

«В связи с проведением съемок художественного фильма будут временно перекрыты определенные участки улиц города:

- 15 января с 10 до 14 часов – ул. Жибек Жолы от ул. Бузурбаева до Парка им. Горького;

- 16 января с 19 до 2 часов – ул. Тимирязева от ул. Жандосова до ул. Розыбакиева;

- 18 января с 01:00 до 06:00 ул. Богенбай батыра от ул. Достык до ул. Уалиханова;

- 18 января и 19 января с 03:00 до 07:00 – ул. Курмангазы от ул. Назарбаева до ул. Тулебаева», - проинформировали в акимате Алматы.

Как сообщалось ранее, съемки будут включать сцены с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков. Некоторые съемки будут включать в себя сцены с большим количеством массовки.

«Съемочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к съемочным локациям домов за несколько дней до старта съемок, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях. В этой связи просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к съемочному процессу», - обратились в акимате к жителям и гостям Алматы.

Кроме того, по данным управления городской мобильности г. Алматы, из-за съемок c 15 января по 19 января 2023 года будут внесены временные изменения в схемы движения маршрутов.

16 января с 19:00 до 17 января 02:00

№№ 124,45, 79 – в южном направлении - пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Ауезова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – Тимирязева – ул. Жарокова – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – далее по схеме;

№22 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауезова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Ауезова – ул. Жандосова – далее по схеме;

№№ 32, 205 – в северном направлении – ул. Сулейменова – пр. Алтынсарина – ул. Сатпаева – ул. Ауезова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауезова – ул. Сатпаева – пр. Алтынсарина – ул. Сулейменова – далее по схеме;

ТП 11 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауезова – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – ул. Ауезова – ул. Жандосова – далее по схеме;

№31 – в южном направлении – ул. Саина – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Жарокова – пр. Аль-Фараби – ул. Саина – далее по схеме;

№135 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жандосоава – далее по схеме;

18 января с 03:00 до 07:00

№112 – в восточном направлении – ул. Курмангазы – пр. Абылай Хана – пр. Абая - пр. Достык – ул. Кунаева – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

№12 – в южном направлении – пр. Абылай Хана – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.



