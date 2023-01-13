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    Ряд улиц временно перекроют в Алматы из-за съемок фильма

    13 Января 2023, 20:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько участков улиц временно перекроют в Алматы из-за съемок фильма, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с проведением съемок художественного фильма будут временно перекрыты определенные участки улиц города:

    - 15 января с 10 до 14 часов – ул. Жибек Жолы от ул. Бузурбаева до Парка им. Горького;

    - 16 января с 19 до 2 часов – ул. Тимирязева от ул. Жандосова до ул. Розыбакиева;

    - 18 января с 01:00 до 06:00 ул. Богенбай батыра от ул. Достык до ул. Уалиханова;

    - 18 января и 19 января с 03:00 до 07:00 – ул. Курмангазы от ул. Назарбаева до ул. Тулебаева», - проинформировали в акимате Алматы.

    Как сообщалось ранее, съемки будут включать сцены с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков. Некоторые съемки будут включать в себя сцены с большим количеством массовки.

    «Съемочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к съемочным локациям домов за несколько дней до старта съемок, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях. В этой связи просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к съемочному процессу», - обратились в акимате к жителям и гостям Алматы.

    Кроме того, по данным управления городской мобильности г. Алматы, из-за съемок c 15 января по 19 января 2023 года будут внесены временные изменения в схемы движения маршрутов.

    16 января с 19:00 до 17 января 02:00

    №№ 124,45, 79 – в южном направлении - пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Ауезова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – Тимирязева – ул. Жарокова – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – далее по схеме;

    №22 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауезова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Ауезова – ул. Жандосова – далее по схеме;

    №№ 32, 205 – в северном направлении – ул. Сулейменова – пр. Алтынсарина – ул. Сатпаева – ул. Ауезова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауезова – ул. Сатпаева – пр. Алтынсарина – ул. Сулейменова – далее по схеме;

    ТП 11 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауезова – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – ул. Ауезова – ул. Жандосова – далее по схеме;

    №31 – в южном направлении – ул. Саина – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Жарокова – пр. Аль-Фараби – ул. Саина – далее по схеме;

    №135 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жандосоава – далее по схеме;

    18 января с 03:00 до 07:00

    №112 – в восточном направлении – ул. Курмангазы – пр. Абылай Хана – пр. Абая - пр. Достык – ул. Кунаева – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

    №12 – в южном направлении – пр. Абылай Хана – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.
    Алматы Транспорт
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